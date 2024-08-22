Советник Трампа заявил, что экс-президент может позвонить Путину
22 августа 202400:36
Между бывшим американским президентом Дональдом Трампом и лидером России Владимиром Путиным может состояться телефонный разговор, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление старшего советника Трампа Брайана Хьюза.
По его словам, это необходимо для урегулирования конфликта вокруг Украины. Другие подробности не сообщаются.
Ранее Хьюз заявил, что Трамп может обсудить с Москвой контроль над вооружениями, если политик победит на президентских выборах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru