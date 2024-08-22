Советник Трампа заявил, что экс-президент может позвонить Путину

Между бывшим американским президентом Дональдом Трампом и лидером России Владимиром Путиным может состояться телефонный разговор, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление старшего советника Трампа Брайана Хьюза.

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По его словам, это необходимо для урегулирования конфликта вокруг Украины. Другие подробности не сообщаются.

Ранее Хьюз заявил, что Трамп может обсудить с Москвой контроль над вооружениями, если политик победит на президентских выборах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Михаил Климентьев
ТЕГИ:УкраинаВладимир ПутинДональд Трамп

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