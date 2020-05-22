Советник Трампа обвинил Россию в слежке за Белым домом
Россия нарушала Договор по открытому небу, совершая полеты над Белым домом и следя за местоположением Дональда Трампа. Об этом заявил советник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен, пишет Интерфакс, ссылаясь на информацию Fox News.
По словам О'Брайена, полеты совершались над Белым домом, над гражданской инфраструктурой. Он подчеркнул, что Россия якобы отслеживала местоположения президента США и использовала договор не должным образом.
Напомним, накануне стало известно, что Дональд Трамп принял решение о выходе из Договора по открытому небу, подчеркивает RT. По информации американских СМИ, Россию об этом шаге США уведомят в пятницу. Ожидается, что Соединенные Штаты выйдут из договора через полгода.
Отказ США от Договора по открытому небу (ДОН) — это еще один шаг в сторону развала международной системы контроля над вооружениями. Такую точку зрения высказал глава Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии при Общественной палате Сергей Орджоникидзе, отмечает Ura.ru. Он подчеркнул, что этот шаг станет предпосылкой к последующей гонке вооружений.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году 23 государствами, входящими в ОБСЕ. Он позволяет странам периодически совершать облет территории друг друга для наблюдения за военной активностью.
В прошлом году СМИ неоднократно сообщали, что администрация президента США Дональда Трампа намерена выйти из договора.
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