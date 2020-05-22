Советник Трампа обвинил Россию в слежке за Белым домом

Россия нарушала Договор по открытому небу, совершая полеты над Белым домом и следя за местоположением Дональда Трампа. Об этом заявил советник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен, пишет Интерфакс, ссылаясь на информацию Fox News.

По словам О'Брайена, полеты совершались над Белым домом, над гражданской инфраструктурой. Он подчеркнул, что Россия якобы отслеживала местоположения президента США и использовала договор не должным образом.

Напомним, накануне стало известно, что Дональд Трамп принял решение о выходе из Договора по открытому небу, подчеркивает RT. По информации американских СМИ, Россию об этом шаге США уведомят в пятницу. Ожидается, что Соединенные Штаты выйдут из договора через полгода.