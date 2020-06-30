В окружении Трампа не подтвердили «связи» России с талибами

Президента США Дональда Трампа пока не информировали о том, что Москва якобы предлагала денежное вознаграждение афганским талибам (террористическое движение «Талибан», запрещено в РФ) за нападения на американских военных. Об этом заявил советник по национальной безопасности США Роберт О'Брайен.

Трамп признал «заказухой» статью NYT о «сговоре» России с талибами

Он пояснил, что это были лишь сообщения прессы, которые не были подтверждены или обоснованы разведслужбой, передает «Интерфакс».

О'Брайен добавил, что доложат эту информацию президенту в случае необходимости.

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что американская разведка посчитала сведения о сговоре РФ с талибами недостоверными, пишет «Свободная пресса». Он назвал эту информацию «еще одним надувательством, связанным с Россией».

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Фото: pixabay.com
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