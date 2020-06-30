В окружении Трампа не подтвердили «связи» России с талибами

Он пояснил, что это были лишь сообщения прессы, которые не были подтверждены или обоснованы разведслужбой, передает «Интерфакс».

О'Брайен добавил, что доложат эту информацию президенту в случае необходимости.

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что американская разведка посчитала сведения о сговоре РФ с талибами недостоверными, пишет «Свободная пресса». Он назвал эту информацию «еще одним надувательством, связанным с Россией».

