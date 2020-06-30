В окружении Трампа не подтвердили «связи» России с талибами
Президента США Дональда Трампа пока не информировали о том, что Москва якобы предлагала денежное вознаграждение афганским талибам (террористическое движение «Талибан», запрещено в РФ) за нападения на американских военных. Об этом заявил советник по национальной безопасности США Роберт О'Брайен.
Он пояснил, что это были лишь сообщения прессы, которые не были подтверждены или обоснованы разведслужбой, передает «Интерфакс».
О'Брайен добавил, что доложат эту информацию президенту в случае необходимости.
Ранее президент Дональд Трамп заявил, что американская разведка посчитала сведения о сговоре РФ с талибами недостоверными, пишет «Свободная пресса». Он назвал эту информацию «еще одним надувательством, связанным с Россией».
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