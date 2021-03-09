Советник Джонсона заявил о невозможности полностью искоренить COVID-19
Главный советник премьер-министра Великобритании по науке Патрик Уалланс заявил, что коронавирус продолжит мутировать и распространяться, сообщает РИА Новости.
По мнению политика, нулевой уровень COVID-19 невозможен. По его словам, в будущем «возникнет больше новых вариантов вируса».
«Точно так же, как вирус гриппа меняется каждый год. И я не думаю, что мы сможем остановить появление новых вариантов», - сказал Уалланс в парламенте.
Советник британского премьера также предположил, что в разных странах «уже могут существовать новые штаммы, которые ещё не обнаружены».
Ранее в британском правительстве рассказали, что общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 превысило 4,2 миллиона, сообщает RT. За время пандемии умерли более 124 тысяч человек.
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