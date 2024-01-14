Советник Байдена по климату уйдет с поста, чтобы помочь ему с выборами

Спецпредставитель американского президента Джо Байдена по вопросам климата Джон Керри уйдет со своей должности, чтобы помогать главе государства с предвыборной кампанией, сообщает Axios со ссылкой на источник.

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По данным портала, 80-летний Керри покинет свой пост до весны. Он считает, что переизбрание Байдена будет иметь большое значение для прогресса в области решения проблем климата, как в США, так и во всем мире.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал главу Белого дома Джо Байдена за нанесение ударов по йеменскому движению «Ансар Алла» (хуситы), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:Джо БайденВыборы Президента СШАСШАДжон Керри

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