Советник Байдена анонсировал начало подготовки летчиков ВСУ на F-16

По его словам, пилоты могут приступить к обучению через две недели. Сроки зависят от готовности европейцев, уточнил представитель Белого дома.

«Европейцы сказали, что им нужна пара недель, чтобы подготовить необходимые тренировочные мощности», - добавил он.

По информации издания Politico, обучить управлению американскими истребителями планируется 6-9 украинских пилотов, передает «Радиоточка НСН».

