Советник Байдена анонсировал начало подготовки летчиков ВСУ на F-16

Обучение украинских летчиков управлению истребителями F-16 может начаться уже в июле. Об этом в интервью CNN сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

СМИ: США еще не дали разрешения на обучение украинских летчиков пилотированию F-16

По его словам, пилоты могут приступить к обучению через две недели. Сроки зависят от готовности европейцев, уточнил представитель Белого дома.

«Европейцы сказали, что им нужна пара недель, чтобы подготовить необходимые тренировочные мощности», - добавил он.

По информации издания Politico, обучить управлению американскими истребителями планируется 6-9 украинских пилотов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
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