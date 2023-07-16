Советник Байдена анонсировал начало подготовки летчиков ВСУ на F-16
Обучение украинских летчиков управлению истребителями F-16 может начаться уже в июле. Об этом в интервью CNN сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
По его словам, пилоты могут приступить к обучению через две недели. Сроки зависят от готовности европейцев, уточнил представитель Белого дома.
«Европейцы сказали, что им нужна пара недель, чтобы подготовить необходимые тренировочные мощности», - добавил он.
По информации издания Politico, обучить управлению американскими истребителями планируется 6-9 украинских пилотов, передает «Радиоточка НСН».
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