СМИ: США еще не дали разрешения на обучение украинских летчиков пилотированию F-16

По данным издания, «почти дюжина» стран Европы, которые обещали обучать украинских летчиков, ожидают формального одобрения со стороны Вашингтона. Без этого страны не могут приступить к инструктажу украинских военных.

Обучение пилотов на F-16 планируют начать в августе в Дании, региональный центр создадут в Румынии. Процесс нельзя запустить, пока Госдепартамент США не разрешит передачу инструкций, симуляторов и необходимого оборудования.

По словам официального представителя Пентагона подполковника Гаррона Гэрна, официальный запрос на обучение «еще рассматривается». При этом президент США Джо Байден ранее обещал дать программе «зеленый свет».

Ранее представитель американского оборонного ведомства Дуглас Симс заявил, что время для передачи Киеву F-16 еще не настало, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

