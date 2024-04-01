Генерал КСИР погиб при ударе Израиля по Дамаску
В результате удара Израиля по консульству Ирана в столице Сирии Дамаске погиб генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Захеди, сообщило агентство Fars.
По данным СМИ, всего жертвами атаки стали восемь человек. Посол Ирана не пострадал.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отказалась комментировать атаку. Само здание консульства получило значительные повреждения.
В конце февраля израильская армия нанесла ракетный удар по Дамаску. Обстрелу подвергся густонаселенный район Кфар-Суса на юго-западе сирийской столицы, передает «Радиоточка НСН».
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