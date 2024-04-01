Генерал КСИР погиб при ударе Израиля по Дамаску

В результате удара Израиля по консульству Ирана в столице Сирии Дамаске погиб генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Захеди, сообщило агентство Fars.

Сирийская ПВО отразила ракетную атаку Израиля в окрестностях Дамаска

По данным СМИ, всего жертвами атаки стали восемь человек. Посол Ирана не пострадал.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отказалась комментировать атаку. Само здание консульства получило значительные повреждения.

В конце февраля израильская армия нанесла ракетный удар по Дамаску. Обстрелу подвергся густонаселенный район Кфар-Суса на юго-западе сирийской столицы, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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