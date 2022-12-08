Совет Евросоюза согласовал присоединение Хорватии к Шенгену

Совет Евросоюза на уровне министров внутренних дел согласовал присоединение Хорватии к Шенгенскому пространству с 1 января 2023 года. Об этом сообщило председательство Чехии в ЕС в Twitter.

Чехия запретит въезд в страну россиянам с туристическим шенгеном

Отмечается, что благодаря чешскому председательству, Шенгенское пространство расширяется впервые за более чем десять лет.

Ранее глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что страна выступает за вступление Хорватии, Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ЕвросоюзХорватияШенген
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры