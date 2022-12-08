Совет Евросоюза согласовал присоединение Хорватии к Шенгену

Отмечается, что благодаря чешскому председательству, Шенгенское пространство расширяется впервые за более чем десять лет.

Ранее глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что страна выступает за вступление Хорватии, Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

