Совет ЕС продлил глобальные санкции за нарушения прав человека

Совет ЕС продлил на год глобальные санкции за нарушения прав человека, говорится в официальном сообщении.

Глобальный режим санкций Евросоюза в области прав человека был учрежден 7 декабря 2020 года, в список входят 17 физических лиц и пять юридических.

Среди россиян, которые оказались в этом списке, глава СК РФ Александр Бастрыкин, генпрокурор Игорь Краснов, директор Росгвардии Виктор Золотов и бывший директор ФСИН Александр Калашнико, а также группа лиц из ЧВК «Вагнер».

ЕС в рамках следующего пакета антироссийских санкций рассматривает возможность ввести ограничения в области беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Права ЧеловекаЕвросоюзСанкции ЕС
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