Совбез: США вовлекают другие страны в создание биооружия
Американские власти разрабатывают для многих стран индивидуальные планы биологических исследований, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя секретаря Совета безопасности России Юрия Аверьянова.
По его словам, за последние годы Вашингтон и его союзники «значительно активизировали биологические исследования во многих государствах мира». Работа ведется по индивидуальным планам работ, «исходя из потребностей национальных биопрограмм, в первую очередь военного назначения».
Как отметил Аверьянов, деятельность осуществляется через «жесткое навязывание» ряда программ, одна из которых - «Совместное сокращение угроз».
В апреле секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью газете "Коммерсант" заявил, что в мире, особенно у границ России и Китая, как на дрожжах растут все новые и новые биологические лаборатории, находящиеся под американским контролем. По его оценке, есть веские основания предполагать, что там разрабатывают биологическое оружие.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил о «веских основания предполагать», что США разрабатывает биологическое оружие в лабораториях у границ России и Китая.
По его словам, в приграничных районах появляется всё больше биолабораторий, находящихся под контролём США.
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