Совбез: США вовлекают другие страны в создание биооружия

По его словам, за последние годы Вашингтон и его союзники «значительно активизировали биологические исследования во многих государствах мира». Работа ведется по индивидуальным планам работ, «исходя из потребностей национальных биопрограмм, в первую очередь военного назначения».

Как отметил Аверьянов, деятельность осуществляется через «жесткое навязывание» ряда программ, одна из которых - «Совместное сокращение угроз».

В апреле секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью газете "Коммерсант" заявил, что в мире, особенно у границ России и Китая, как на дрожжах растут все новые и новые биологические лаборатории, находящиеся под американским контролем. По его оценке, есть веские основания предполагать, что там разрабатывают биологическое оружие.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил о «веских основания предполагать», что США разрабатывает биологическое оружие в лабораториях у границ России и Китая.

По его словам, в приграничных районах появляется всё больше биолабораторий, находящихся под контролём США.

