Патрушев заподозрил США в создании у российских границ биологического оружия
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил о «веских основания предполагать», что США разрабатывает биологическое оружие в лабораториях у границ России и Китая, сообщает «Коммерсант».
По его словам, в приграничных районах появляется всё больше биолабораторий, находящихся под контролём США. Также секретарь Совбеза отметил, что в эти местах «фиксируются вспышки заболеваний, нехарактерных для этих регионов».
«Нам говорят, что у наших границ функционируют мирные санэпидстанции, но они почему-то больше напоминают Форт-Детрик в Мэриленде, где американцы десятилетиями работают в области военной биологии», - подчеркнул Патрушев.
Ранее Патрушев заявил, что отношения России и США находятся «на самом низком уровне с окончания холодной войны», сообщает RT. При это он отметил, что «у российского и американского народов нет поводов для вражды».
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