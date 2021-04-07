Патрушев заподозрил США в создании у российских границ биологического оружия

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил о «веских основания предполагать», что США разрабатывает биологическое оружие в лабораториях у границ России и Китая, сообщает «Коммерсант».

По его словам, в приграничных районах появляется всё больше биолабораторий, находящихся под контролём США. Также секретарь Совбеза отметил, что в эти местах «фиксируются вспышки заболеваний, нехарактерных для этих регионов».

«Нам говорят, что у наших границ функционируют мирные санэпидстанции, но они почему-то больше напоминают Форт-Детрик в Мэриленде, где американцы десятилетиями работают в области военной биологии», - подчеркнул Патрушев.

Ранее Патрушев заявил, что отношения России и США находятся «на самом низком уровне с окончания холодной войны», сообщает RT. При это он отметил, что «у российского и американского народов нет поводов для вражды».

