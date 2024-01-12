Совбез ООН проведет заседание по ударам США в Йемене

Встречи будут посвящены ситуации в секторе Газа и ударам США и Великобритании по Йемену. В постпредстве отметили, что атаки на Йемен обсудят на открытом брифинге.

Ранее Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН в связи с ударами США и Британии, напоминает RT.

Американские военные 12 января нанесли удары по позициям йеменских хуситов, поразив не менее десяти объектов, чтобы снизить военный потенциал группировки. Хуситы пригрозили «высокой ценой» в ответ на масштабные атаки, отмечает телеканал «360».

