Совбез ООН проведет заседание по ударам США в Йемене
Совет безопасности ООН проведет 12 января два заседания по ближневосточной тематике. Об этом сообщило постоянное представительство России при организации.
Встречи будут посвящены ситуации в секторе Газа и ударам США и Великобритании по Йемену. В постпредстве отметили, что атаки на Йемен обсудят на открытом брифинге.
Ранее Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН в связи с ударами США и Британии, напоминает RT.
Американские военные 12 января нанесли удары по позициям йеменских хуситов, поразив не менее десяти объектов, чтобы снизить военный потенциал группировки. Хуситы пригрозили «высокой ценой» в ответ на масштабные атаки, отмечает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru