Совбез ООН проголосовал за прекращение миссии в Судане
Совет Безопасности ООН проголосовал за проект резолюции о прекращении действия Миссии всемирной организации по поддержке переходного периода в Судане (UNITAMS). Об этом сообщает ТАСС.
Документ был подготовлен Великобританией. Резолюция стала следствием решения правительства Судана о прекращении UNITAMS. Власти страны подчеркнули, что миссия лишь ухудшила внутреннюю ситуацию и не отвечает ожиданиям народа и руководителей.
Проект поддержали 14 членов Совбеза, Россия воздержалась. Как отметила заместитель постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева, миссия перестала соответствовать поменявшейся реальности в Судане и фактически действовала в интересах не поддерживаемой массово политической группы.
«Исходили из того, что нашей общей целью было перевернуть эту печальную страницу взаимодействия Судана с ООН, задать благоприятную атмосферу для продуктивной работы назначенного личного посланника генсека ООН Рамтана Ламамбры. Эти задачи и должна была решить принятая сегодня резолюция, однако вместо этого ... она, по сути, превратилась в инструмент давления на Хартум», — указала дипломат.
В апреле в Судане произошли столкновения между регулярной армией и Силами быстрого реагирования, которые не могли договориться о структуре безопасности и формирования объединенных вооруженных сил, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным ООН, вследствие конфликта погибли более 10 тысяч человек.
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