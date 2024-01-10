Совбез Белоруссии: На Украине готовят диверсии против республики

По его словам, диверсантов готовят с целью дестабилизации обстановки в республике.

«Конечно, всё это заставляет нас предпринимать соответствующие меры... Беларусь - мирная страна... мы готовы защитить её и реагировать на вызовы и угрозы», - указал Вольфович.

Также он отметил высокий уровень боевой готовности белорусских пограничников и эффективную организацию охраны границ республики.

Ранее командующий группировкой войск «Север» Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Сергей Наев объявил об установке на границах с Россией и Белоруссией противотанковых заграждений «зубы дракона», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

