Совбез Белоруссии: На Украине готовят диверсии против республики
Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что на территории Украины идёт подготовка диверсионно-разведывательных групп и незаконных вооруженных отрядов, сообщает БелТА.
По его словам, диверсантов готовят с целью дестабилизации обстановки в республике.
«Конечно, всё это заставляет нас предпринимать соответствующие меры... Беларусь - мирная страна... мы готовы защитить её и реагировать на вызовы и угрозы», - указал Вольфович.
Также он отметил высокий уровень боевой готовности белорусских пограничников и эффективную организацию охраны границ республики.
Ранее командующий группировкой войск «Север» Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Сергей Наев объявил об установке на границах с Россией и Белоруссией противотанковых заграждений «зубы дракона», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru