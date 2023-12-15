Минобороны Белоруссии объявило о начале внезапной проверки сил ПВО
Внезапная проверка дежурных сил по противовоздушной обороне началась в соединениях и воинских частях ВВС и войск ПВО Белоруссии. Об этом сообщили в Минобороны республики.
Как отметили в военном ведомстве, зенитные ракетные и радиотехнические войска выдвинулись в назначенные районы и начали выполнять боевые задачи. В проверке задействованы зенитные ракетные комплексы С-300 и С-400, маловысотные радиолокационные комплексы «Роса-РБ».
«Личному составу предстоит выполнять задачи по обнаружению и условному уничтожению контрольных целей», — подчеркнули в белорусском Минобороны.
Ранее ведомство сообщило, что танкисты Западного оперативного командования провели занятия по боевой подготовке, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru