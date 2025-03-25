Соучредитель Samsung Хан Чжон Хи умер в возрасте 63 лет
Соучредитель южнокорейской компании Samsung Electronics Хан Чжон Хи умер на 64-м году жизни. Об этом сообщает Associated Press.
Уточняется, что причиной смерти топ-менеджера, который курировал направления потребительской электроники и мобильных устройств, стал сердечный приступ.
Хан Чжон Хи пришёл в Samsung в 1988 году. Большая часть его карьеры была связана с телевизорами. Именно в это время южнокорейцы захватили лидерство на мировом рынке.
В 2022 году Хан Чжон Хи занял пост генерального директора. Теперь его обязанности возьмёт на себя исполнительный директор Samsung Джун Ен Хен.
Ранее в возрасте 76 лет умер кавалер ордена Британской империи, британский гонщик, основатель и владелец команды «Джордан» в «Формуле 1» Эдди Джордан, сообщает RT.
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