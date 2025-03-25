Соучредитель Samsung Хан Чжон Хи умер в возрасте 63 лет

Уточняется, что причиной смерти топ-менеджера, который курировал направления потребительской электроники и мобильных устройств, стал сердечный приступ.

Хан Чжон Хи пришёл в Samsung в 1988 году. Большая часть его карьеры была связана с телевизорами. Именно в это время южнокорейцы захватили лидерство на мировом рынке.

В 2022 году Хан Чжон Хи занял пост генерального директора. Теперь его обязанности возьмёт на себя исполнительный директор Samsung Джун Ен Хен.

Ранее в возрасте 76 лет умер кавалер ордена Британской империи, британский гонщик, основатель и владелец команды «Джордан» в «Формуле 1» Эдди Джордан, сообщает RT.

