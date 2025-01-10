Соцсеть X введет метки для пародийных аккаунтов

В сообщении говорится, что благодаря этому пользователи «не будут вводиться в заблуждение, думая, что тот или иной аккаунт принадлежит пародируемому субъекту».

«Метки пародии будут применяться как к постам, так и к аккаунтам, чтобы чётко продемонстрировать источник контента», - указали в службе.

Дата введения меток не уточняется.

Ранее Верховный суд Бразилии отменил запрет на работу в стране социальной сети X после того, как платформа Илона Маска уступила требованиям властей и выполнила все необходимые условия, в том числе заплатила штраф в размере 28 млн реалов (примерно 5,1 млн долларов), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».