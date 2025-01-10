Соцсеть X введет метки для пародийных аккаунтов
Служба безопасности соцсети X (ранее Twitter) объявила о скором введении меток для пародийных аккаунтов.
В сообщении говорится, что благодаря этому пользователи «не будут вводиться в заблуждение, думая, что тот или иной аккаунт принадлежит пародируемому субъекту».
«Метки пародии будут применяться как к постам, так и к аккаунтам, чтобы чётко продемонстрировать источник контента», - указали в службе.
Дата введения меток не уточняется.
Ранее Верховный суд Бразилии отменил запрет на работу в стране социальной сети X после того, как платформа Илона Маска уступила требованиям властей и выполнила все необходимые условия, в том числе заплатила штраф в размере 28 млн реалов (примерно 5,1 млн долларов), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- США ввели санкции против 183 судов, перевозящих российские газ и нефть
- Суд назначил Трампу безусловное освобождение по делу о подлоге документов
- США ввели санкции против «Газпром нефти» и «Альфастрахования»
- Ракета SpaceX вывела на орбиту группу разведывательных спутников США
- Мадуро в третий раз вступил в должность президента Венесуэлы
- Самолет с застрявшими в Египте российскими туристами прибыл в Москву
- Соцсеть X введет метки для пародийных аккаунтов
- СМИ: В Калифорнии сократили расходы на пожарную безопасность перед пожарами
- «Огниво, Поляна и коты»: Какие фильмы россияне смотрели онлайн в новогодние каникулы
- Цена нефти Brent на ICE превысила $80 впервые с 8 октября
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru