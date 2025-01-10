СМИ: TikTok прекратит работать в США с 19 января

Уточняется, что закрытию приложения может помешать решение Верховного суда США, который может либо заблокировать, либо отложить введение запрета на деятельность TikTok в стране.

Коллегия федерального апелляционного суда США единогласно постановила поддержать закон, который запретит соцсети работать в стране. При этом материнской компании ByteDance предложили сохранить TikTok на территории Соединённых Штатов путём продажи платформы третьей стороне, но получили отказ.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп призвал Верховный суд страны приостановить действие закона о запрете социальной сети TikTok в Соединенных Штатах, сообщает RT.

