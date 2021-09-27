Социал-демократы победили на выборах в Бундестаг

По предварительным подсчетам, СДПГ набрала 25,7% голосов.

За блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) проголосовали 24,1% избирателей. Этот результат стал самым низким за всю историю объединения, пишут Известия.

На третьем месте по числу голосов оказалась партия «Зеленых» с 14,8% избирателей, сообщает RT.

Кроме того, в пятерку лидеров вошли Свободная демократическая партия (СвДП), за которую проголосовали 11,5% избирателей, а также «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 10,3% голосов.

