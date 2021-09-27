Социал-демократы победили на выборах в Бундестаг

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) одержала победу на выборах в Бундестаг. Об этом сообщает Федеральная избирательная комиссия ФРГ.

Предварительные итоги выборов в Германии: в бундестаг прошли шесть партий

По предварительным подсчетам, СДПГ набрала 25,7% голосов.

За блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) проголосовали 24,1% избирателей. Этот результат стал самым низким за всю историю объединения, пишут Известия.

На третьем месте по числу голосов оказалась партия «Зеленых» с 14,8% избирателей, сообщает RT.

Кроме того, в пятерку лидеров вошли Свободная демократическая партия (СвДП), за которую проголосовали 11,5% избирателей, а также «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 10,3% голосов.

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ФОТО: РИА Новости/Николай Филяков
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