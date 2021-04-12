Новое убийство темнокожего мужчины в Миннесоте спровоцировало протесты

Как отмечается, в воскресенье полиция остановила машину Райта за нарушение правил дорожного движения. При проверке автомобиля выяснилось, что ранее был выдан ордер на арест молодого человека. Правоохранители попытались задержать нарушителя, мужчина сел в машину, после чего один из сотрудников полиции выстрелил в него. Водитель проехал еще несколько кварталов, однако врезался в другой автомобиль и скончался, несмотря на попытки сотрудников полиции оказать ему медицинскую помощь.

Напомним, 25 мая 2020 года в Миннеаполисе скончался афроамериканец Джордж Флойд. Во время задержания полицейский надавил ему коленом на шею и не реагировал на крики мужчины. После этого Флойд умер в больнице, а в США начались массовые беспорядки. Городской совет американского Миннеаполиса выплатил 27 млн долларов в качестве компенсации родственникам погибшего.

