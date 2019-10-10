Сотруднику разведслужбы США грозит 20 лет тюрьмы за «слив» данных в СМИ

В США арестован 30-летний сотрудник разведывательного управления Минобороны Генри Кайл Фриз по обвинению в передаче секретной информации в СМИ. Об этом сообщает Интерфакс.

Информацию об аресте сотрудника спецслужбы предоставили в Минюсте США. Отмечается, что Фризу грозит до 20 лет заключения.

Как пишет агентство, в обвинительном заключении сообщается, что секретная информация была связана с национальной безопасностью страны. Какие именно данные оказались в доступе журналистов не уточняется.

