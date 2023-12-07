Сотрудники Washington Post выйдут на крупнейшую за полвека забастовку
Более 750 сотрудников американского издания Washington Post в четверг примут участие в забастовке, которая станет крупнейшим протестом медиакомпании за почти 50 лет. Об этом говорится в сообщении газеты.
«Более 750 сотрудников ... заявили, что уйдут с работы рано утром в четверг, отказавшись выполнять обязанности в течение 24 часов», — отмечает Washington Post.
Работники проведут однодневный пикет и митинг перед офисами издания в Вашингтоне. Читателей просят в знак солидарности отказаться на один день от чтения газеты и посещения сайта.
По данным профсоюза, протест связан с тупиковой ситуацией в переговорах с компанией, оставившей работников без контракта на 18 месяцев. Сотрудники газеты также выступают против предложения уволиться по собственному желанию с компенсацией. Руководство якобы заставляет работников пойти на это под угрозой сокращений. При этом менеджеры медиакомпании отрицают утверждение о «недобросовестных» переговорах. Руководители выразили надежду, что контракт удастся заключить к концу месяца.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru