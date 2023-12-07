Сотрудники Washington Post выйдут на крупнейшую за полвека забастовку

«Более 750 сотрудников ... заявили, что уйдут с работы рано утром в четверг, отказавшись выполнять обязанности в течение 24 часов», — отмечает Washington Post.

Работники проведут однодневный пикет и митинг перед офисами издания в Вашингтоне. Читателей просят в знак солидарности отказаться на один день от чтения газеты и посещения сайта.

По данным профсоюза, протест связан с тупиковой ситуацией в переговорах с компанией, оставившей работников без контракта на 18 месяцев. Сотрудники газеты также выступают против предложения уволиться по собственному желанию с компенсацией. Руководство якобы заставляет работников пойти на это под угрозой сокращений. При этом менеджеры медиакомпании отрицают утверждение о «недобросовестных» переговорах. Руководители выразили надежду, что контракт удастся заключить к концу месяца.

