Сотрудники Washington Post выйдут на крупнейшую за полвека забастовку

Более 750 сотрудников американского издания Washington Post в четверг примут участие в забастовке, которая станет крупнейшим протестом медиакомпании за почти 50 лет. Об этом говорится в сообщении газеты.

Голливудские актеры ратифицировали контракт со студиями после забастовки

«Более 750 сотрудников ... заявили, что уйдут с работы рано утром в четверг, отказавшись выполнять обязанности в течение 24 часов», — отмечает Washington Post.

Работники проведут однодневный пикет и митинг перед офисами издания в Вашингтоне. Читателей просят в знак солидарности отказаться на один день от чтения газеты и посещения сайта.

По данным профсоюза, протест связан с тупиковой ситуацией в переговорах с компанией, оставившей работников без контракта на 18 месяцев. Сотрудники газеты также выступают против предложения уволиться по собственному желанию с компенсацией. Руководство якобы заставляет работников пойти на это под угрозой сокращений. При этом менеджеры медиакомпании отрицают утверждение о «недобросовестных» переговорах. Руководители выразили надежду, что контракт удастся заключить к концу месяца.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Джереми Хоган
ТЕГИ:ЗабастовкаВашингтонСША

Горячие новости

Все новости

партнеры