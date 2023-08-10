Сотрудники ФБР застрелили мужчину, который угрожал Байдену
10 августа 202305:02
Сотрудники ФБР Соединенных Штатов застрелили жителя города Прово, сообщает NBC.
Ранее он высказывал угрозы в адрес политиков и общественных деятелей, среди которых был глава государства Джо Байдена и вице-президент Камала Харрис.
Глава государства был проинформирован о рейде спецслужбы. В ФБР отметили, что Крейг Делеу Робертсон был застрелен, когда сотрудники попытались вручить ему ордер на арест и обыск по месту жительства.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru