Сотрудники ФБР застрелили мужчину, который угрожал Байдену

Сотрудники ФБР Соединенных Штатов застрелили жителя города Прово, сообщает NBC.

Ранее он высказывал угрозы в адрес политиков и общественных деятелей, среди которых был глава государства Джо Байдена и вице-президент Камала Харрис.

Глава государства был проинформирован о рейде спецслужбы. В ФБР отметили, что Крейг Делеу Робертсон был застрелен, когда сотрудники попытались вручить ему ордер на арест и обыск по месту жительства.

