Сотрудники двух заводов «Боржоми» в Грузии объявили бессрочную забастовку

Минимальную зарплату в Москве с 1 июня повысили на 10 процентов Число самозанятых в Москве превысило миллион человек Запуск «Аэроэкспрессов» до терминалов В и С «Шереметьево» перенесли на 1 июня Из-за парада ретротранспорта в центре Москвы 1 и 4 июня ограничат движение транспорта «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе из-за ветра