Сотрудники двух заводов «Боржоми» в Грузии объявили бессрочную забастовку
Сотрудники двух расположенных в Грузии заводов по розливу минеральной воды «Боржоми» объявили бессрочную забастовку, сообщает телекомпания «Формула».
По данным телеканала, бастуют около 800 человек, которые требуют улучшения условий труда, заключения коллективного договора и повышения заработной платы.
В «Объединении профсоюзов Грузии» отметили, что также бастующие требуют восстановить права незаконно, по их мнению, уволенных коллег.
Ранее грузинская компания «Боржоми» решила временно приостановить работу из-за финансовых трудностей, сообщает Ura.ru.
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