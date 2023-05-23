Сотрудники Disneyland в Париже устроили забастовку

Около 500 сотрудников парижского парка развлечений Disneyland вышли на забастовку с требованием улучшить условия их труда, сообщает AFP.

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Отмечается, что протесты проходят при поддержки профсоюзной организации CGT. Сотрудники требуют повышения оплаты труда на 200 евро, а также двойной оплаты за работу по воскресеньям.

Всего в парижском Disneyland работают около 17 тысяч сотрудников.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФранцияDisney

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