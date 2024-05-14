Макаревичу грозит уголовное дело за нарушение правил иноагента

Уголовное дело и два года заключения может грозит основателю группы «Машина времени» Андрею Макаревичу (признан в РФ иностранным агентом) за нарушение правил деятельности иноагента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

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По данным собеседника агентства, музыканту грозит дело об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах.

«Данный вопрос рассматривается. В случае возбуждения уголовного дела Макаревич может быть лишен свободы на срок до двух лет», — отметил источник.

По закону уголовное дело могут открыть против иностранного агента, если он дважды за год был привлечен к административной ответственности за неисполнение обязанностей.

Кроме того, собеседник ТАСС указал, что не останется без внимания беседа Макаревича с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым), которые позвонили музыканту от имени украинского президента Владимира Зеленского. В разговоре певец-иноагент признался в поддержке ВСУ, отмечает телеканал «360». После пранка в отношении основателя «Машины времени» планируют провести проверку на экстремизм.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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