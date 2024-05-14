Макаревичу грозит уголовное дело за нарушение правил иноагента
Уголовное дело и два года заключения может грозит основателю группы «Машина времени» Андрею Макаревичу (признан в РФ иностранным агентом) за нарушение правил деятельности иноагента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным собеседника агентства, музыканту грозит дело об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах.
«Данный вопрос рассматривается. В случае возбуждения уголовного дела Макаревич может быть лишен свободы на срок до двух лет», — отметил источник.
По закону уголовное дело могут открыть против иностранного агента, если он дважды за год был привлечен к административной ответственности за неисполнение обязанностей.
Кроме того, собеседник ТАСС указал, что не останется без внимания беседа Макаревича с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым), которые позвонили музыканту от имени украинского президента Владимира Зеленского. В разговоре певец-иноагент признался в поддержке ВСУ, отмечает телеканал «360». После пранка в отношении основателя «Машины времени» планируют провести проверку на экстремизм.
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