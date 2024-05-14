В двух городах Сумской области Украины начали эвакуацию населения
Эвакуацию населения объявили в городах Белополье и Ворожба в украинской Сумской области. Об этом заявил глава региональной военной администрации Владимир Артюх.
«Жители Белополья и Ворожбы, особенно семьи с детьми, желающие эвакуироваться, должны обратиться к старостам и председателям общин», — написал чиновник в соцсетях.
Эвакуированных граждан разместят в «местах компактного проживания» в области.
Артюх назвал меры «досрочной добровольной эвакуацией» из населенных пунктов, в которых увеличилось число обстрелов, отмечает «Свободная пресса».
Ранее стало известно об эвакуации в Харьковской области Украины. В частности, вывозили жителей Циркуновской, Липецкой, Волчанской территориальных общин, пишет Ura.ru. По данным властей, в регионе эвакуировали около 6 тысяч человек.
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