Во Франции открывается 77-й Международный Каннский кинофестиваль

Очередной Международный Каннский кинофестиваль открывается во Франции 14 мая.

Смотр пройдет уже в 77-й раз. Откроет кинофестиваль французский фильм «Второй акт» Квентина Дюпье. Жюри основного конкурса в этом году возглавила режиссер и сценарист из США Грета Гервиг.

В главном конкурсе представлены 22 фильма. На фестивале покажут в том числе «Поколение романтиков» китайца Цзя Чжанкэ, индийскую ленту «Все, что мы представляем как свет» Паяла Кападиа, бразильский «Мотель "Дестино"» Карима Айнуза, «Три километра до края света» румынского режиссера Эмануэля Пырву, «Анора» американца Шона Бейкера, итало-франко-испанский проект «Лимонов, баллада об Эдичке» Кирилла Серебренникова.

По данным СМИ, фестивалю может помешать возможная забастовка сотрудников сферы кино. Пресс-агенты, менеджеры, механики и другие работники недовольны новым законом о безработице, согласно которому персонал нанимают по краткосрочным контрактам и он не попадает под действие системы страхования по безработице во Франции для внештатных исполнителей, артистов, техников в сфере культуры. Как ожидается, во время фестиваля из-за забастовки могут быть перебои в мероприятии, работники требуют организовать встречу с представителями власти в первую неделю смотра.

