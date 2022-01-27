Сотрудник Народной милиции ЛНР погиб при обстреле ВСУ

Мазейкин рассказал, что огонь был открыт из станковых противотанковых гранатометов с позиций 30-й бригады ВСУ (Вооруженные силы Украины). Было обстреляно село Веселогоровка на территории ЛНР.

По словам офицера пресс-службы ведомства, сотрудники Народной милиции были вынуждены открыть огонь для защиты мирного населения.

С 17 января и до 27 января ВСУ не нарушали режим тишины, заявили в ЛНР.

