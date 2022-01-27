Сотрудник Народной милиции ЛНР погиб при обстреле ВСУ
Сотрудник Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) погиб во время первого после дести дней тишины обстрела. Первыми огонь открыли украинские силовики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офицера пресс-службы ведомства Александра Мазейкина.
Мазейкин рассказал, что огонь был открыт из станковых противотанковых гранатометов с позиций 30-й бригады ВСУ (Вооруженные силы Украины). Было обстреляно село Веселогоровка на территории ЛНР.
По словам офицера пресс-службы ведомства, сотрудники Народной милиции были вынуждены открыть огонь для защиты мирного населения.
С 17 января и до 27 января ВСУ не нарушали режим тишины, заявили в ЛНР.
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