Сотрудник АНБ США признался в контакте со «связанным с РФ» лицом
В США сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) заявил, что передавал секретные документы «лицу, которого считал российским агентом», пишет РИА Новости.
Отмечается, что 31-летний сотрудник Себастьян Далк признал себя виновным по шести пунктам попытки передачи России секретной информации из оборонной сферы. По его словам, он отправлял зашифрованные письма лицу, которого считал резидентом разведки РФ.
Мужчине грозит пожизненное заключение. Приговор вынесут 26 апреля 2024 года.
В США 18 сентября арестовали гражданина России Максима Марченко по обвинению в обходе санкций против РФ, сообщает «Радиоточка НСН».
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