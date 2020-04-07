Составлен рейтинг самых богатых людей планеты
Основатель компании Amazon Джефф Безос признан самым богатым человеком на планете по версии журнала Forbes. Он единственный в списке, чье состояние превышает 100 млрд долларов.
По состоянию на апрель 2020 года активы Безоса оценивались в 113 миллиардов долларов. На втором месте основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс. В середине марта он вышел из совета директоров компании. Однако его состояние оценили в 98 млрд долларов.
На третьей строчке самый богатый человек в Европе - глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно .
В ТОП-10 также вошли американский инвестор Уоррен Баффет, его активы оценили в 67,5 млрд долларов, основатель Oracle Ларри Эллисон (59 млрд), глава Inditex Омансио Ортега (55,1 млрд ), основатель Facebook Марк Цукерберг (54,7 млрд).
Замкнули первую десятку дети основателя Walmart Сэма Уолтона. Состояние его младшего сына Джима оценили в 54,6 миллиарда долларов, дочери Элис в 54,4 миллиарда, старшего сына Роба — в 54,1 млрд.
При этом самый богатый человек России, глава «Норникеля» Владимир Потанин с состоянием в 19,7 млрд долларов, занял 41-е место. На 45-м месте с 18,1 млрд долларов главный бенифициар Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин. На 48-м месте совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон (17,1 млрд долларов).
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