Forbes обновил список самых богатых бизнесменов России
Журнал Forbes опубликовал обновленный список самых состоятельных россиян. На первом месте рейтинга оказался один из основных совладельцев «Норникеля» Владимир Потанин. С состоянием в 25,1 миллиарда долларов он обогнал главу и совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона и главу «Лукойла» Вагита Алекперова.
Потанин увеличил свое состояние благодаря росту акций «Норникеля». По данным издания, с начала 2019 года ценные бумаги металлургического гиганта прибавили около 60%. Год назад бумаги торговались на Московской бирже на уровне 13500 рублей за штуку, сейчас они выросли до 21426 рублей за акцию, отмечает Ura.ru.
Ранее член экспертного совета «Деловой России» Владислав Жуковский в эфире НСН обратил внимание, что на фоне нищеты 20 миллионов россиян богатеют не производители, а экспортеры и приближенные к кормушке. Так экономист прокомментировал список Forbes наиболее разбогатевших в 2019 году миллиардеров.
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