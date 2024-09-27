Сорос перед выборами в США скупил около 200 радиостанций
Представители Республиканской партии США инициировали расследование в конгрессе по поводу вмешательства миллиардера Джорджа Сороса в предстоящие выборы главы государства, сообщает The New York Post.
Республиканцы обвиняют и Федеральную комиссию связи (ФСК), которая одобрила сделку по приобретению Соросом в преддверии выборов порядка 200 радиостанций с суммарным охватом более 165 миллионов человек.
«ФКС беспрецедентно ускорила необходимые проверки лицензий на вещание в обход своих стандартных процедур и норм», - говорится в заявлении комитета Палаты представителей Конгресса по надзору и подотчетности.
Ранее стало известно, что Маск хочет подать в суд на фонд Сороса, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru