Сорос опроверг информацию о своей смерти
15 мая 202316:59
Американский миллиардер Джордж Сорос опроверг сообщения о своей смерти, которые появились в социальных сетях.
В своём Twitter 92-летний финансист написал, что информация о якобы сердечном приступе, не соответствует действительности.
«Слухи, что у меня был сердечный приступ, полностью ложны. Я жив и здоров», - заключил Сорос.
Ранее пресс-секретарь командования сил территориальной обороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) Денис Зелинский опроверг заявление о гибели командующего Игоря Танцюры, сообщает RT.
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15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru