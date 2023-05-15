Сорос опроверг информацию о своей смерти

Американский миллиардер Джордж Сорос опроверг сообщения о своей смерти, которые появились в социальных сетях.

В украинском Минобороны опровергли слухи о гибели командующих ВСУ

В своём Twitter 92-летний финансист написал, что информация о якобы сердечном приступе, не соответствует действительности.

«Слухи, что у меня был сердечный приступ, полностью ложны. Я жив и здоров», - заключил Сорос.

Ранее пресс-секретарь командования сил территориальной обороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) Денис Зелинский опроверг заявление о гибели командующего Игоря Танцюры, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: flickr/Heinrich-Böll-Stiftung
ТЕГИ:СоцсетиОпровержениеСмертьДжордж Сорос

Горячие новости

Все новости

партнеры