Сооснователь картеля «Синалоа» и сын наркобарона Гусмана сдались США

Исмаэль «Эль Майо», который вместе с Хоакином «Эль Чапо» Гусманом основал наркокартель в штате Синалоа, ни разу не попадался в руки властей за всю свою жизнь. Управление по борьбе с наркотиками рассматривает его как ключевую фигуру в торговле фентанилом в США. В отношении Самбады в США проводятся несколько расследований, касающихся незаконного оборота наркотиков и организованной преступности, отмечает RT.

Вместе с Исмаэлем «Эль Майо» американские власти задержали второго сына Хоакина «Коротышки» Гусмана — Хоакина Гусмана Лопеса. Его брат Овидио был экстрадирован в США из Мексики в сентябре 2023 года. На свободе остаются еще двое сыновей «Коротышки», которые продолжают участвовать в операциях картеля, а также его брат Аурелиано, известный как «Эль Гуано», который оспаривает у них лидерство в картеле, передает «Радиоточка НСН».

