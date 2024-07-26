Сооснователь картеля «Синалоа» и сын наркобарона Гусмана сдались США
Исмаэль «Эль Майо» Самбада Гарсия, 76-летний сооснователь крупнейшего мексиканского наркокартеля «Синалоа», и Хоакин Гусман Лопес, сын известного наркобарона Хоакина «Коротышки» Гусмана, сдались американским властям, сообщила радиостанция adn40.
Согласно заявлению ФБР, задержание произошло в одном из частных аэропортов приграничного города Эль-Пасо в штате Техас.
Исмаэль «Эль Майо», который вместе с Хоакином «Эль Чапо» Гусманом основал наркокартель в штате Синалоа, ни разу не попадался в руки властей за всю свою жизнь. Управление по борьбе с наркотиками рассматривает его как ключевую фигуру в торговле фентанилом в США. В отношении Самбады в США проводятся несколько расследований, касающихся незаконного оборота наркотиков и организованной преступности, отмечает RT.
Вместе с Исмаэлем «Эль Майо» американские власти задержали второго сына Хоакина «Коротышки» Гусмана — Хоакина Гусмана Лопеса. Его брат Овидио был экстрадирован в США из Мексики в сентябре 2023 года. На свободе остаются еще двое сыновей «Коротышки», которые продолжают участвовать в операциях картеля, а также его брат Аурелиано, известный как «Эль Гуано», который оспаривает у них лидерство в картеле, передает «Радиоточка НСН».
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