Собор Парижской Богоматери откроют для посетителей 8 декабря
Отреставрированный собор Парижской Богоматери откроется для посетителей 8 декабря 2024 года, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на мероприятии в честь 75-летия конституции Германии в Берлине.
По словам французского лидера, ремонтные работы на одной из главных достопримечательностей Парижа подходят к концу. Накануне на крышу Нотр-Дама установили отреставрированный крест. Также со здания начали снимать строительные леса.
По данным Agence France-Presse, новые витражи в Соборе Парижской Богоматери установят не ранее 2026 года. Лучший проект выберет комиссия из 20 искусствоведов.
Пожар в Нотр-Даме произошел 15 апреля 2019 года. Огонь уничтожил деревянный каркас крыши. Хранившиеся в соборе реликвии удалось спасти, напоминает «Радиоточка НСН».
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