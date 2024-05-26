Собор Парижской Богоматери откроют для посетителей 8 декабря

Отреставрированный собор Парижской Богоматери откроется для посетителей 8 декабря 2024 года, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на мероприятии в честь 75-летия конституции Германии в Берлине.

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По словам французского лидера, ремонтные работы на одной из главных достопримечательностей Парижа подходят к концу. Накануне на крышу Нотр-Дама установили отреставрированный крест. Также со здания начали снимать строительные леса.

По данным Agence France-Presse, новые витражи в Соборе Парижской Богоматери установят не ранее 2026 года. Лучший проект выберет комиссия из 20 искусствоведов.

Пожар в Нотр-Даме произошел 15 апреля 2019 года. Огонь уничтожил деревянный каркас крыши. Хранившиеся в соборе реликвии удалось спасти, напоминает «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Эммануэль МакронСобор Парижской БогоматериФранция

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