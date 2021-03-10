Нотр-Дам станет главным героем в новом фильме Жан-Жака Анно

Режиссер Жан-Жак Анно приступил к съемкам фильма о разрушительном пожаре в соборе Парижской Богоматери. По словам самого режиссера, главную роль в его картине исполнит сам Нотр-Дам. Фильм расскажет историю не пожарных, а собора. об этом сообщает Франс Пресс.

Нотр-Дам предстанет перед зрителями в качестве жертвы, которая вот-вот умрет, а врач все не едет. Но по признанию Жан-Жака Анно, финал у ленты все же будет счастливым.

Пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года, тогда чудом уцелели хранившиеся в там реликвии и произведения искусства. Однако само здание подвергнется полной реставрации, которая по оценкам экспертов может продлиться от 10 до 15 лет.

