Режиссер «Титаника» Кэмерон опроверг планы снять сериал про затонувший батискаф «Титан»
Американский кинорежиссер Джеймс Кэмерон, создатель фильма «Титаник» опроверг слухи об обсуждениях якобы создания фильма, посвященного затонувшему в Атлантическом океане батискафу «Титан».
Накануне издание The Sun со ссылкой на источники сообщало, что Кэмерону предложили снять драматический сериал о катастрофе батискафа «Титан» компании OceanGate Expeditions в Атлантическом океане.
Режиссер написал в своей соцсети, что не находится в переговорах о фильме про затонувший «Титан» и никогда не будет. Кэмерон добавил, что обычно не дает комментарии про слухи о себе в медиа, но на этот раз считает должным это сделать.
Батискаф «Титан» компании OceanGate пропал с радаров 18 июня через два часа после начала погружения к обломкам «Титаника» в Атлантическом океане. 22 июня контр-адмирал Береговой охраны США Джон Могер подтвердил гибель находившихся на борту пяти человек, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru