Госдеп: США не имеют отношения к детонации пейджеров в Ливане

США не имеют отношения к инцидентам с детонацией пейджеров в Ливане. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.

По его словам, США также не были заранее осведомлены о возможных угрозах. Миллер также подчеркнул, что США стремятся к дипломатическому урегулированию конфликта между Ливаном и Израилем. Он добавил, что пока рано говорить о том, как инциденты могут повлиять на мирные переговоры по Газе.