Госдеп: США не имеют отношения к детонации пейджеров в Ливане

США не имеют отношения к инцидентам с детонацией пейджеров в Ливане. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.

По его словам, США также не были заранее осведомлены о возможных угрозах. Миллер также подчеркнул, что США стремятся к дипломатическому урегулированию конфликта между Ливаном и Израилем. Он добавил, что пока рано говорить о том, как инциденты могут повлиять на мирные переговоры по Газе.

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Взрывы в Ливане прозвучали около 15:30. По последним данным местного Минздрава, пострадали не менее 2750 человек. Еще восемь человек, в том числе ребенок, погибли.

Источники Al Hadath сообщали, что погиб сын депутата ливанского парламента от «Хезболлы» Али Аммара, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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