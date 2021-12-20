Снег выпал в нескольких районах египетской Александрии

Снег выпал сразу в нескольких районах Александрии 20 декабря, страна оказалась под ударом мощного циклона. Об этом сообщает агентство Al-Ahram.

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Так, администрация порта Александрии закрыла порты Дехейла и Александрия на средиземноморском побережье из-за нестабильных погодных условий. Представитель порта отметил, что решение было принято в целях безопасности проходящих судов.

На Египет циклон обрушился 19 декабря, он принес с собой песчаные бури в центральной части страны и ливни на севере.

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ФОТО: РИА Новости/Павел Давыдов
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