Снег выпал в нескольких районах египетской Александрии

Так, администрация порта Александрии закрыла порты Дехейла и Александрия на средиземноморском побережье из-за нестабильных погодных условий. Представитель порта отметил, что решение было принято в целях безопасности проходящих судов.

На Египет циклон обрушился 19 декабря, он принес с собой песчаные бури в центральной части страны и ливни на севере.

