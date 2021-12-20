Снег выпал в нескольких районах египетской Александрии
Снег выпал сразу в нескольких районах Александрии 20 декабря, страна оказалась под ударом мощного циклона. Об этом сообщает агентство Al-Ahram.
Так, администрация порта Александрии закрыла порты Дехейла и Александрия на средиземноморском побережье из-за нестабильных погодных условий. Представитель порта отметил, что решение было принято в целях безопасности проходящих судов.
На Египет циклон обрушился 19 декабря, он принес с собой песчаные бури в центральной части страны и ливни на севере.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,2 млн+27 022 / сут.
Умерли
298 тыс.+1 019 / сут.
Выздоровели
9,0 млн+30 059 / сут.
- Суд со второй попытки отправил под домашний арест сына Астахова
- Песков заявил об отсутствии подготовки встречи Путина и Зеленского
- Amnesty International обвинила Варшаву и Минск в насилии над беженцами
- В Кремле откликнулись на упрощенную выдачу паспортов Украины политпреследуемым в РФ
- Партия Порошенко обогнала в рейтинге «Слугу народа» Зеленского
- Первые случаи заражения омикрон-штаммом зафиксировали в Перу
- Сенатор: В Совфеде не обсуждают штрафы за отказ от вакцинации
- «Газпром» по-прежнему не торгует топливом на своей электронной площадке
- Регионы получат еще 100 млрд рублей на развитие дорог
- Неизвестный «заминировал» все аэропорты Московского региона
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru