СНБО Украины принял решение о вводе ЧП на всей территории страны

По его словам, режим вводится на 30 дней, при необходимости его могут продлить до 60 дней. Он отметил, что исключение составляют Донецкая и Луганская области.

Данилов также добавил, что теперь решение СНБО должна утвердить Верховная Рада.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал указ о призыве резервистов в особый период. сообщает RT. По его словам«речь идёт исключительно о гражданах, включённых в оперативный резерв».

