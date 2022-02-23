СНБО Украины принял решение о вводе ЧП на всей территории страны

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что было принято решение ввести на всей территории страны режим ЧП, сообщает РИА Новости.

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По его словам, режим вводится на 30 дней, при необходимости его могут продлить до 60 дней. Он отметил, что исключение составляют Донецкая и Луганская области.

Данилов также добавил, что теперь решение СНБО должна утвердить Верховная Рада.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал указ о призыве резервистов в особый период. сообщает RT. По его словам«речь идёт исключительно о гражданах, включённых в оперативный резерв».

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Фото: facebook.com/rnbou
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