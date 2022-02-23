СНБО Украины принял решение о вводе ЧП на всей территории страны
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что было принято решение ввести на всей территории страны режим ЧП, сообщает РИА Новости.
По его словам, режим вводится на 30 дней, при необходимости его могут продлить до 60 дней. Он отметил, что исключение составляют Донецкая и Луганская области.
Данилов также добавил, что теперь решение СНБО должна утвердить Верховная Рада.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал указ о призыве резервистов в особый период. сообщает RT. По его словам«речь идёт исключительно о гражданах, включённых в оперативный резерв».
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