Смогут ли российские туристы привиться от коронавируса, рассказали британские власти
Кто и когда сможет привиться от коронавируса в Британии, рассказали местные власти, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.
Как говорят в ведомстве, иностранцы, проживающие за рубежом, должны получать вакцину в странах их постоянного места жительства. Что касается иностранцев, которые проживают в Британии, они получат доступ к вакцине в Соединенном Королевстве.
Так как вакцина двухкомпонентная, то привиться могут максимум 400 тысяч человек.
Британия 8 декабря начала вакцинацию населения от COVID-19. Для прививок используется препарат разработки компаний Pfizer (США) BioNTech (Германия). Власти планируют в течение января-февраля 2021 года привить большую часть наиболее уязвимых перед заболеванием людей, после чего прививки начнут делать всем остальным. Вакцинация добровольная и бесплатная.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) через несколько недель даст оценку вакцине от коронавируса производства американской фармкомпании Pfizer.
Ожидается, что комиссия организации в ближайшие недели рассмотрит досье препарата и обнародует свое мнение.
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