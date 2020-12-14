Смогут ли российские туристы привиться от коронавируса, рассказали британские власти

Кто и когда сможет привиться от коронавируса в Британии, рассказали местные власти, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.

Как говорят в ведомстве, иностранцы, проживающие за рубежом, должны получать вакцину в странах их постоянного места жительства. Что касается иностранцев, которые проживают в Британии, они получат доступ к вакцине в Соединенном Королевстве.

Так как вакцина двухкомпонентная, то привиться могут максимум 400 тысяч человек.