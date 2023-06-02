СМИ: При столкновении поездов в Индии погибли 50 человек

При столкновении пассажирского и грузового поездов в Индии погибли около 50 человек, сообщает Hindustan TImes.

Две цистерны сошли с рельсов в Ульяновской области

По данным издания, сейчас известно о 179 пострадавших в результате происшествия.

поезда столкнулись около 16:50 по московскому времени близ города Баласор. Пассажирский поезд следовал из Калькутты в Ченнаи.

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ФОТО: РИА Новости
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