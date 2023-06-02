СМИ: При столкновении поездов в Индии погибли 50 человек
2 июня 202320:05
При столкновении пассажирского и грузового поездов в Индии погибли около 50 человек, сообщает Hindustan TImes.
По данным издания, сейчас известно о 179 пострадавших в результате происшествия.
поезда столкнулись около 16:50 по московскому времени близ города Баласор. Пассажирский поезд следовал из Калькутты в Ченнаи.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru