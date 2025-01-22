СМИ: Жители Нарвы в Эстонии готовят протесты из-за роста цен на отопление

Жители приграничной Нарвы в Эстонии, которые недовольны значительным увеличением цен на горячую воду и отопление, готовят акцию протеста 1 февраля, сообщила телерадиокомпания ERR со ссылкой на петицию и организатора пикета.

Отмечается, что в Нарве растет недовольство увеличением цен. Городские власти также планируют обратиться к эстонскому правительству за поддержкой, чтобы смягчить рост цен. Согласно данным, петицию о проведении акции подписали уже свыше 3,6 тысячи человек.

Плата за отопление в Нарве увеличилась в 1,5 раза с декабря прошлого года, в результате траты горожан на коммунальные услуги сразу выросли почти на 100 евро.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе не смогли согласовать санкции против натурального российского газа, некоторые страны до сих пор выступают против ввода санкций. При этом еврокомиссар отчитался о снижении закупок у России, передает «Радиоточка НСН».

