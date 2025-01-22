СМИ: Жители Нарвы в Эстонии готовят протесты из-за роста цен на отопление
Жители приграничной Нарвы в Эстонии, которые недовольны значительным увеличением цен на горячую воду и отопление, готовят акцию протеста 1 февраля, сообщила телерадиокомпания ERR со ссылкой на петицию и организатора пикета.
Отмечается, что в Нарве растет недовольство увеличением цен. Городские власти также планируют обратиться к эстонскому правительству за поддержкой, чтобы смягчить рост цен. Согласно данным, петицию о проведении акции подписали уже свыше 3,6 тысячи человек.
Плата за отопление в Нарве увеличилась в 1,5 раза с декабря прошлого года, в результате траты горожан на коммунальные услуги сразу выросли почти на 100 евро.
Ранее сообщалось, что в Евросоюзе не смогли согласовать санкции против натурального российского газа, некоторые страны до сих пор выступают против ввода санкций. При этом еврокомиссар отчитался о снижении закупок у России, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Стала известна дата выхода мультфильма «Соник-4»
- ГД одобрила штрафы за продажу детям баллончиков со сжиженным газом
- Памфилова заявила, что мошенники стали звонить от ее имени
- В МИД РФ заявили об «окне возможностей» при Трампе для договоренностей с США
- ВС России поразили склады вооружения и беспилотников ВСУ
- Госдеп США запретил вывешивать на своих представительствах флаги ЛГБТ
- В Якутии побит рекорд по температуре 80-летней давности
- В 2024 году на поддержку молочной отрасли правительство направило больше 80 миллиардов рублей
- ВЦИОМ: Более половины россиян не готовы отказаться от пластиковых контейнеров
- Семь человек пострадали в Новосибирской области в двойном ДТП, которое произошло из-за непогоды
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru