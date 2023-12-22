СМИ: Жители финского города высказались за возможность изучать русский язык

Жители финского города Лахти в открытом письме сообщили, что что хотят продолжать изучать русский язык, сообщил портал Etelä-Suomen Sanomat.

В Финляндии прошла акция протеста против закрытия границы с РФ

На этой территории проживает много людей, для которых русский является родным языком. На данный момент он преподается в городе в качестве иностранного. Местные жители заинтересованы в сохранении традиции для начальной и средней школы, следует из письма.

По словам подписавшихся, Россия есть и останется соседом Финляндии. Кроме того, русский язык является восьмым по распространенности языком в мире и третьим по распространенности в Финляндии.

«Около 85 тысяч человек, проживающих в Финляндии, говорят на русском как на родном языке. Русская культура увлекательна и богата. Вы можете лучше разобраться в этом, если знаете язык», — заявили жители Лахти.

Ранее жители финского города Лаппеенранта прошла акция протеста после того, как власти страны приняли решения закрыть все пункты пропуска на границе с РФ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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