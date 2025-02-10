СМИ: Житель Британии хочет купить свалку, на которой потерял диск с биткоинами
Житель Великобритании Джеймс Хауэллс, девушка которого выбросила жёсткий диск с биткоинами, допустил покупку участка свалки Ньюпорта. Об этом сообщает Guardian.
Майнер долгие годы пытается получить допуск к свалке, чтобы попытаться найти свой жёсткий диск, на котором хранится биткоин-состояние почти в 750 млн долларов.
Хауэллс даже предлагал потратить четверть суммы на благо города, однако местные власти не разрешили ему вести поиски, что позже было подкреплено судебным решением.
«Компьютерный эксперт, который на протяжении десятилетия боролся за возвращение биткоин-состояния... рассматривает возможность покупки участка свалки, чтобы иметь возможность заняться поисками», - говорится в публикации.
Ранее в СМИ появилась информация, что в Москве 34-летний мужчина по имени Дмитрий потерял флешку с биткоинами на 20 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиян призвали самостоятельно копить на достойную старость
- В Кировской области предложили сделать бесплатным проезд для беременных
- Концерт Брайана Адамса в Австралии отменили из-за засорившейся канализации
- Россияне потратили более 200 млрд рублей на донаты в играх в 2024 году
- Генпрокуратура Словакии отклонила заявление проукраинских активистов против Фицо
- Уголовное дело возбудили после избиения комментатора Скворцова
- Москвичка при помощи пылесоса поймала попавшую в квартиру змею
- Захарова: Россия будет добиваться возвращения из Газы всех заложников
- Течь топлива обнаружили в направлявшемся в Анталью самолете
- Более 20 жителей Ростова-на-Дону подали заявления о компенсации после атаки БПЛА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru