СМИ: Житель Британии хочет купить свалку, на которой потерял диск с биткоинами

Майнер долгие годы пытается получить допуск к свалке, чтобы попытаться найти свой жёсткий диск, на котором хранится биткоин-состояние почти в 750 млн долларов.

Хауэллс даже предлагал потратить четверть суммы на благо города, однако местные власти не разрешили ему вести поиски, что позже было подкреплено судебным решением.

«Компьютерный эксперт, который на протяжении десятилетия боролся за возвращение биткоин-состояния... рассматривает возможность покупки участка свалки, чтобы иметь возможность заняться поисками», - говорится в публикации.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Москве 34-летний мужчина по имени Дмитрий потерял флешку с биткоинами на 20 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

