Россияне держат в криптовалюте 651 млрд рублей
Граждане России стали чаще посещать сайты криптобирж. Об этом говорится в материалах Центробанка РФ.
По данным ведомства, веб-трафик россиян на сайтах криптобирж в третьем квартале текущего года вырос на 56,5% по сравнению с предыдущими двумя кварталами и достиг 166,9 млн посещений.
При этом отмечается, что предполагаемые остатки средств на биржевых криптокошельках россиян по состоянию на сентябрь 2024 года составили 651 млрд рублей, что на 15,88% меньше, чем в марте.
«Из этих средств на биткоин приходилось 69%, эфириум - 21%, стейблкойны - 10%», - указали в Центробанке.
Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что криптовалютчиков можно сравнить с сектантами, а биткоин стал для людей чем-то вроде нового культа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru