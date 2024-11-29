Россияне держат в криптовалюте 651 млрд рублей

По данным ведомства, веб-трафик россиян на сайтах криптобирж в третьем квартале текущего года вырос на 56,5% по сравнению с предыдущими двумя кварталами и достиг 166,9 млн посещений.

При этом отмечается, что предполагаемые остатки средств на биржевых криптокошельках россиян по состоянию на сентябрь 2024 года составили 651 млрд рублей, что на 15,88% меньше, чем в марте.

«Из этих средств на биткоин приходилось 69%, эфириум - 21%, стейблкойны - 10%», - указали в Центробанке.

Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что криптовалютчиков можно сравнить с сектантами, а биткоин стал для людей чем-то вроде нового культа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

