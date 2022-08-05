СМИ: жена Байдена расстраивается из-за рейтинга супруга
Супруга американского лидера Джилл Байден не виделась с мужем с 20 июля после того, как он сдал положительный тест на COVID-19, сообщает CNN со ссылкой на источники.
Это озаботило первую леди — как и также другие проблемы вокруг супруга. Джилл Байден сильно расстраивается из-за последствий эпидемии коронавируса и ситуации вокруг Украины, которые сказываются на рейтинге президента США. Пока Джо Байден находится в изоляции в Белом доме, Джилл остается в их доме в штате Делавер. Супруги прожили в браке 45 лет и обычно не расставались дольше, чем на несколько дней.
Напомним, американский лидер «не может насытиться вмешательством Соединенных Штатов в дела мира», что напоминает поведение зависимого человека. Из-за действий американского президента «США движутся к национальному банкротству».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,7 млн+17 126 / сут.
Умерли
383 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+9 752 / сут.
- СМИ: жена Байдена расстраивается из-за рейтинга супруга
- «Рональд Рейган» останется у Тайваня в ближайшие недели
- Трасс рассказала, когда закончится конфликт на Украине
- Баллистические ракеты Китая впервые в истории пролетели над Тайванем
- США заявили о готовности на все шаги для возвращения американских заключенных из РФ
- Самолет Piper совершил аварийную посадку на пляж у Кронштадта
- Россиянка Кудерметова вышла в четвертьфинал на теннисном турнире в Сан-Хосе
- Премьер Венгрии: без переговоров России и США мира на Украине не будет
- 5 и 6 августа станут одними из самых жарких дней в истории Москвы
- Медведев пообещал «отомстить» за блокировку канала YouTube блогера Пучкова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru