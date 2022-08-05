СМИ: жена Байдена расстраивается из-за рейтинга супруга

Супруга американского лидера Джилл Байден не виделась с мужем с 20 июля после того, как он сдал положительный тест на COVID-19, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Байден вновь получил положительный тест на коронавирус

Это озаботило первую леди — как и также другие проблемы вокруг супруга. Джилл Байден сильно расстраивается из-за последствий эпидемии коронавируса и ситуации вокруг Украины, которые сказываются на рейтинге президента США. Пока Джо Байден находится в изоляции в Белом доме, Джилл остается в их доме в штате Делавер. Супруги прожили в браке 45 лет и обычно не расставались дольше, чем на несколько дней.

Напомним, американский лидер «не может насытиться вмешательством Соединенных Штатов в дела мира», что напоминает поведение зависимого человека. Из-за действий американского президента «США движутся к национальному банкротству».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Президент СШАДжо Байден
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