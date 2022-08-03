Байден вновь получил положительный тест на коронавирус
3 августа 202220:17
Президент США Джо Байден вновь получил положительный тест на коронавирус, несмотря на улучшение самочувствия. Об этом сообщает ТАСС.
Лечащий врач президента Кевин О’Коннор отметил, что кашель стал проявляться реже. Также, по его словам, Байден в целом пребывает в бодром расположении духа.
79-летний Байден получил первый положительный результат теста на коронавирус 21 июля. Таким образом, вирус находится в организме почти 2 недели.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,6 млн+14 638 / сут.
Умерли
383 тыс.+43 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+10 266 / сут.
- ООН создаст миссию по установлению факта обстрела СИЗО в Еленовке
- Под Псковом неизвестный застрелил мужчину в машине
- ЕС призвал Ереван и Баку к прекращению огня
- Аэропорт Калининграда ожидает снижение пассажиропотока на 5%
- В Москве до конца недели +30…+33
- Байден вновь получил положительный тест на коронавирус
- Арестован экс-руководитель аппарата главы МЧС
- Кулеба: Украина и США обсуждают срыв референдумов
- 25 человек числятся пропавшими без вести после пожара на складе OZON в Москве
- Уголовное дело возбудили по факту пожара на складе Ozon в Подмосковье
3 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru