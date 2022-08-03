Президент США Джо Байден вновь получил положительный тест на коронавирус, несмотря на улучшение самочувствия. Об этом сообщает ТАСС.

Лечащий врач президента Кевин О’Коннор отметил, что кашель стал проявляться реже. Также, по его словам, Байден в целом пребывает в бодром расположении духа.

79-летний Байден получил первый положительный результат теста на коронавирус 21 июля. Таким образом, вирус находится в организме почти 2 недели.



